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Резервата Зиркзее донесе победата на Нидерландия над Сърбия

  • 4 окт 2026 | 23:58
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Резервата Зиркзее донесе победата на Нидерландия над Сърбия

Националният отбор на Нидерландия измъкна трудна, но изключително важна победа с 2:1 срещу състава на Сърбия в мач от 4-тия кръг на Група А2 в елитната Дивизия А на Лигата на нациите. Сблъсъкът се изигра на стадион „Филипс“ в Айндховен. През първото полувреме двата тима размениха бързи голове, като Тюн Копмайнерс откри в 31-вата минута, а Михайло Цветкович изравни в 35-ата. Героят за "лалетата" се оказа резервата Джошуа Зиркзее, който донесе трите точки в 71-вата минута.

Резултатът бе открит в 31-вата минута, когато Тюн Копмайнерс изненада сръбската отбрана. Неговото фалцово изпълнение от свободен удар – нещо средно между центриране и удар – подведе вратаря и влезе директно в мрежата за 1:0. Ситуацията бе прегледана от VAR за евентуална засада на нидерландски играч, но голът бе зачетен.

Сърбите отвърнаха светкавично само четири минути по-късно в 35-ата минута. Младият 19-годишен нападател Михайло Цветкович се разписа с красив удар с глава след прецизно центриране от Алекса Терзич.

Сърбия пропусна още няколко златни възможности за гол, като най-сериозният пропуск направи именно Цветкович, който излезе съвсем сам срещу вратаря, но прати топката встрани от целта. Нидерландия контрира с огледален пропуск на Тижани Райндърс, останал очи в очи със Савич.

Домакините стигнаха до победния гол в 71-вата минута след страхотна атака по земя – топката премина през няколко играчи, резервата Рубен ван Бомел я овладя на далечната греда и я върна успоредно на голлинията, а Джошуа Зиркзее я чукна в празната мрежа за 2:1.

След това и двата тима пропуснаха още добри положения, като в 75-ата минута Ваня Милинкович-Савич спаси опасен удар на Копмайнерс, а в последните секунди на добавеното време Барт Вербруген направи феноменално спасяване под гредата след мощен далечен шут на Неманя Гудел.

Все пак Нидерландия се поздрави с успеха и с актив от 8 точки оглави класирането в групата. Сърбия пък записа ново разочарование и четвърта поредна загуба, като тимът е на дъното без спечелена точка.

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Снимки: Imago

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