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Чави Ернандес: Трябваше да страдаме

  • 5 окт 2026 | 03:49
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Чави Ернандес: Трябваше да страдаме

Чави Ернандес не скри задоволството си след победата на Нидерландия над Сърбия, но новият селекционер на „лалетата“ откровено призна, че отборът му не е стигнал лесно до трите точки. Нидерландия спечели с 2:1 в Айндховен, но Сърбия изигра един от най-силните си мачове от началото на Лигата на нациите. „Орлите“ създадоха сериозни проблеми на домакините с агресивна преса и имаха своите шансове, а Чави специално подчерта класата на сръбския национален отбор.

"Да, доволен съм от играчите и отбора. Тази вечер се наложи да страдаме на терена. Отборът на Сърбия е качествен, бяха фантастични и ни пресираха човек за човек. През второто полувреме променихме постройката, създадохме положения и може би можехме да победим с 3:1. Нямат нито една точка – имам предвид Сърбия, но разполагат с топ отбор. Трябваше да страдаме, за да спечелим", заяви Шави Ернандес.

Испанският специалист призна, че интензитетът на сръбската преса е надминал очакванията на Нидерландия. Сърбия опита да затрудни домакините още в началната фаза на изграждане на атаките с дълбоко изнесена линия, което принуди „лалетата“ да променят начина си на игра.

"Не са ни изненадали напълно, но може би не очаквахме точно такава преса. Трудно е да се намери решение в подобна ситуация, но през второто полувреме се адаптирахме и нещата потръгнаха по-добре", допълни специалистът.

Чави е начело на „лалетата“ едва от 12 дни, но за този кратък период успя да изведе тима до върха в групата. Той е особено доволен от атмосферата, която завари сред националите.

"Малко е невероятно колко много неща свършихме за това време. Доволен съм както от футболистите, така и от обстановката в съблекалнята", каза още испанецът.

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