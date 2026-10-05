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Клоп: По-скоро съм приятно изненадан, а не разочарован

  • 5 окт 2026 | 03:03
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Клоп: По-скоро съм приятно изненадан, а не разочарован

Селекционерът на Германия Юрген Клоп изрази задоволство и позитивизъм след нулевото равенство (0:0) при гостуването на Гърция в мач от турнира Лига на нациите. Въпреки спечелените само 5 от 12 възможни точки през този международен прозорец, 59-годишният специалист подчерта, че вижда сериозен прогрес в изграждането на обновения германски състав.

„Много съм доволен, защото знам откъде тръгнахме. Изключително впечатлен съм от отбора. Ако трябва да бъда честен, по-скоро съм приятно изненадан, отколкото разочарован. Не вярвах, че сме способни да изиграем такова първо полувреме. Момчетата направиха невероятно представяне – топ ниво във всяко едно отношение, с изключение на факта, че не превърнахме шансовете си в голове и не видяхме по-добре позициониран съотборник в последната третина на терена“, анализира Клоп веднага след последния съдийски сигнал.

Наставникът посочи и причините за спада в играта на Бундестима в по-късен етап от срещата.

„Пречупихме се леко около 60-ата минута и движенията ни загубиха своята острота. Играхме обаче само преди три дни и е изключително трудно да се поддържа такова темпо през пълните 90 минути срещу силен отбор като Гърция. Нашият контрапресинг работеше отлично в 90% от времето. Проблемът е, че в останалите 10%, когато той не проработи, нещата на терена могат да се усложнят“, допълни германецът.

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По време на изминалия лагер треньорският щаб тества огромен брой състезатели. Клоп обаче не спести критиките към скептиците.

„Видяхме много футболисти през тези две седмици. Всеки показа на какво е способен и заслужи мястото си. Помислете за всички неща, които хората говореха за нас – какво можем и какво не можем да направим. Ние обаче дадохме ясни знаци, че можем да правим някои неща много по-добре, отколкото ни признаваха. Вратата е отворена за абсолютно всеки. Широко отворена“, сподели още специалистът.

Германският селекционер разкри, че експериментите приключват и съставът за следващите официални мачове през ноември ще бъде драстично намален.

„Сега ще анализираме спокойно изминалите две седмици, а след пет седмици ни предстоят нови два международни мача, но вече със съкратен състав. Разбира се, няма да пътуваме натам с група от 44 футболисти. Вратата остава отворена за всеки, но ако някой не бъде повикан следващия път, трябва да знае, че причината не е в това, че не е достатъчно добър, а просто защото трябва да се ограничим до 23-24 играчи“, завърши Клоп.

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