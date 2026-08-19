Лукаку: Последната година беше най-лошата в кариерата ми, в Наполи ме бойкотираха

Бившият нападател на Наполи Ромелу Лукаку, който направи трансфер в турския гранд Фенербахче, отправи големи критики към доскорошния си клуб.

"Беше най-лошата година в кариерата ми", призна откровено голмайсторът на националния тим на Белгия. През миналия сезон таранът записа само 102 минути в трите турнира, в които участва Наполи и вкара само един победен гол в мача срещу Верона. Лукаку преживя през годината смъртта на баща си, проблеми с бавно възстановяване от контузии и сблъсък с италианския клуб за начина, по който трябва да се възстановява в Белгия.

Фенербахче официално обяви трансфера на Лукаку

"Подписах с Фенербахче за една година плюс още една. Надявам се да мога да се възползвам от тези две години. След това ще се върна вкъщи. Още ще бъда във форма, винаги съм казвал, че искам да продължа да играя до 2030 година, включително и за националния отбор. След това ще приключа. Вече има много играчи, които са на терена до 40 години. Въпрос на психика е. В Турция ще бъде нов професионален опит, но на най-високо ниво. Знаете какъв съм, имам нужда от мотивация. Ще играя в голямо първенство, ще се боря за трофеи, може би ще бъда и в Шампионската лига. Това ще е добре и за мен, и за националния отбор", коментира 33-годишният футболист след ремито 1:1 между Фенербахче и Лион.

🚨🗣️ Romelu Lukaku: "2025 was the worst year of my life. I chose to leave Napoli because I heard things and decisions were already being made… that’s it. If that was the case, then I was better off leaving.”



"The claim that I was not fit was simply not true. They probably said… pic.twitter.com/COurDiInlQ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 19, 2026

"Защо избрах да си тръгна от Наполи? Чух някои неща, бяха направени определени избори. За мен беше най-добре да си тръгна. Беше най-лошата година в кариерата ми. Дали не съм бил във форма? Не, по-скоро ме бойкотираха", каза още Лукаку.

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Снимки: Gettyimages