Наполи привлече новоизлюпен национал, а защитник на Челси премина прегледите си в клуба

От Наполи официално обявиха привличането на халф-бека Костантино Фавазули от втородивизионния Катандзаро. Сделката е оформена като наем за 1 млн. евро със задължителна опция за закупуване в размер на 6 млн. евро. За самия играч пък е предвиден договор за 5+3 години.

Фавазули е продукт на школата на Фиорентина, като не успя да запише нито един мач за първия състав на клуба. За сметка на това, 22-годишният футболист беше пращан под наем в Тернана и Бари. Така през миналото лято той премина като свободен агент в Катандзаро, където се отчете с два гола и девет асистенции в 42 мача. След силните си изяви в Серия "Б" фланговият играч привлече вниманието на Наполи, а освен това през юни записа първите си два мача за националния отбор на Италия.

Междувременно, тази сутрин защитникът на Челси Беноа Бадиашил премина медицинските си прегледи преди преминаването си при “партенопеите”. Тук също става въпрос за първоначално преотстъпване за 3+1 млн. евро и опция за закупуване в размер на 27 млн. евро. Ако тя бъде активирана, договорът на французина ще бъде до 2031 година при заплата от 2,8 млн. евро на сезон.

.@sscnapoli, l’arrivo di Badiashile a Villa Stuart per le visite mediche pic.twitter.com/OcsAjsnXUo — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 19, 2026

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Снимки: Gettyimages