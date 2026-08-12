Фенербахче официално обяви трансфера на Лукаку

Ромелу Лукаку официално е играч на Фенербахче. Турският гранд потвърди трансфера му от Наполи, който е на стойност шест милиона евро плюс бонуси. 33-годишният белгиец ще подпише договор за 1+1 години, като ще пристигне тази вечер в Истанбул. Той още вчера премина медицински прегледи, след като двата клуба се разбраха.

Напускането на Лукаку пък ще помогне на “партенопеите” да привлекат нападателя на Арсенал Габриел Жезус, който трябва да го замести. Тепърва обаче двата клуба ще започнат преговори за трансферната сума, като според “Скай спортс” “топчиите” ще искат за бразилеца между 18 и 20 милиона паунда.

"Здравейте, скъпи фенове на Фенербахче! За мен е голяма чест и привилегия да се присъединя към вашия клуб и да бъда част от този клуб, който има толкова прекрасна история. Честно казано, имаме страхотен отбор и аз съм много щастлив, че съм част от такъв силен тим. Ще работя усилено всеки ден, ще давам най-доброто от себе си на тренировките и на терена и ще се старая да помогна на отбора по най-добрия възможен начин. Искам да се възползвам максимално от всеки момент, прекаран на терена, за да помогна на отбора да печели мачове.

Искам да благодаря на ръководството и на нашия треньор, преди всичко за доверието и вярата, които имат в мен като личност, а също и за вярата в моите способности като футболист.

100% съм готов, готов да изляза на терена. За мен това е и донякъде емоционален момент. Защото след много години се връщам в Турция. Както знаете, живях тук като малко момче и това беше мястото, където аз и баща ми открихме професионалния футболен свят (б.ред. - Робе Лукаку, бащата на Ромелу, играе за Генчлербирлиги през сезон 1996/97). Така че завръщането ще бъде много специален и много емоционален момент за мен. Много се гордея, че това се случва с Фенербахче. Благодаря ви за подкрепата. Ще се видим скоро”, заяви Лукаку в своето обръщение към феновете.

📹 Yeni transferimiz Romelu Lukaku'dan mesajınız var. pic.twitter.com/I3NxyBzzoS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google