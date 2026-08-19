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Ковънтри Сити се подсили с нападател от Фенербахче

  • 19 авг 2026 | 16:40
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Ковънтри Сити се подсили с нападател от Фенербахче

Новоизлюпеният член на английската Висша лига Ковънтри Сити официално финализира привличането на централния нападател Сидики Шериф. Младият талант пристига от турския гранд Фенербахче срещу трансферна сума от 24,5 милиона евро.

19-годишният гвинейски футболист парафира дългосрочен контракт с „небесносините“. Той прекара последните шест месеца в Истанбул, където записа 15 участия и отбеляза три попадения за Фенербахче. Преди престоя си в Турция Шериф беше част от френския Анже.

С привличането на Шериф новите попълнения в състава на Ковънтри за сезона стават общо осем. Преди него към отбора се присъединиха вратарят Карл Ръшуърт, бранителят Аурел Аменда, полузащитниците Кейлъб Иренкий, Франк Ониека и Густаво Хамер, както и нападателите Лум Чауна и Тайуо Ауоний.

Ковънтри Сити ще стартира кампанията си във Висшата лига с тежко гостуване на шампиона Арсенал в петък.

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