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Без победител в първата битка между Левски и АЕК на пълния Национален стадион - на живо с атмосферата и отзивите след мача
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Фенербахче - Лион

  • 18 авг 2026 | 23:59
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Фенербахче - Лион

Фенербахче и Лион направиха равенство 1:1 в първия плейофен мач от Шампионската лига, игран в Истанбул на стадион "Юлкер". Лоис Опенда (40') откри резултата в края на първото полувреме, а малко след почивката Мейсън Грийнууд (47') изравни.

"Фенерите" наложиха ранен натиск, който даде своите плодове и почти веднага те стигнаха до два последователни ъглови удара. В 9-ата минута пък Гендузи намери Ведат Муричи на границата на малкия пеналт и топката премина в близост до десния страничен стълб.

В 15-ата минута "хлапетата" показаха, че най-накрая са се отърсили от бурното начало за съперника и Опенда изпробва късмета си от далечна дистанция.

Нататък французите овладяха инициативата от гледна точка владението на топката и в даден момент дори имаха 54% от притежанието ѝ, но головите възможности продължиха да се случват тъкмо пред тяхната врата. В средата на полувремето пък битката се концентрира в средата на терена и в следващите десетина минути ударите липсваха.

Чак в 36-ата минута ситуацията бе разнообразена и Грийнууд от турците нанесе удар в долния десен ъгъл, а стражът на лионци Доминик Грайф се справи със спасяването.

Изявата на Грайф се оказа от огромно значение, тъй като при запазено нулево равенство неговият тим успя да отбележи редовен гол и да поведе официално резултата. Толисо завъртя центриране в наказателното поле, а там непокрит се оказа Опенда, който с глава беше безкомпромисен и откри.

В добавеното време на първата част домакините имаха претенции за дузпа, след като Андерсон Талиска се строполи в наказателното поле, но молбите на турците не бяха уважени и съперниците се оттеглиха на почивката при преднина за Лион.

Веднага след старта на второто полувреме "жълто-черните" най-накрая стигнаха до заветната цел и изравниха. Актюроглу намер Грийнууд, който не се поколеба и вкара дългоочаквания гол, който взриви стадион "Юлкер".

Само пет минути пет минути по-късно гостите можеха да можеха да си върнат предимството, но Опенда разтресе лявата греда с мощен изстрел.

В 57-ата минута домакините имаха първия си голям шанс да стигнат и до обрат. Тогава Талиска стреля от ръба на наказателното поле и топката мина встрани от лявата греда.

В 62-рата минута Тейлър Мортън от гостите нанесе мощен мощен удар от воле.

В 70-ата минута Грийууд стреля в аут. Малко след него Актюроглу принуди Грайф да се намесва след удар с глава от точката за изпълнение на дузпи.

Натискът на домакините в следващите минути продължи и в 80-ата Нене Доржелес разтресе гредата.

В добавеното време пък Толисо можеше да донесе победата за французите но това не стана и всичко остана да се реши на реванша в Лион идната седмица.

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