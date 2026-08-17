Мерцедес, Ферари и Макларън с подобрения на "Зандвоорт"

След лятната пауза във Формула 1 отборите подготвят огромен брой подобрения, сериозна част от които ще дебютират на "Зандвоорт" този уикенд. Трите водещи тима – Мерцедес, Ферари и Макларън – полагат сериозни усилия да въведат значителни пакети с актуализации през следващите няколко седмици.

През първата половина на сезона, въпреки че имаше доста подобрения, надпреварата в развитието се движеше със сравнително умерено темпо, тъй като отборите изучаваха основите на новите регулации за 2026 г. Въпреки това, благодарение на интелигентното използване на тавана на бюджетите, тези отбори разполагат с достатъчно свобода, за да бъдат агресивни в развитието си до края на сезона.

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В момента Мерцедес води и в двата шампионата, като болидът W17 показва постоянно силно темпо. От доминиращата победа на Антонели в Монако до триумфа му на „Спа“, Мерцедес демонстрира, че се представя добре на всякакъв тип писти. Въпреки това предимството им пред Ферари и Макларън намаля през последните месеци.

Пакетът с подобрения на Макларън за Унгария отключи няколко десети от секундата за MCL40 и подобри управлението на гумите на британския автомобил, което позволи на Норис да доминира в Будапеща. Световните шампиони са планирали допълнителни модификации за "Зандвоорт", налице е потенциал за още по-добро представяне.

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Ферари също представлява заплаха, особено след като тяхната надеждност е далеч по-добра от тази, демонстрирана от екипа на Тото Волф. Поради тази причина Мерцедес леко промени стратегията си за развитие. По-рано през сезона планът им беше да отделят повече ресурси за по-драстични промени в пакета за 2027 г.

За съжаление на „Сребърните стрели“, Ферари и Макларън са твърде близо. Това принуди германския конструктор да коригира подхода си, като се очаква доста голям набор от актуализации около състезанията в Малайзия и Баку.

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Междувременно Макларън открито говори за някои от трудностите си в началото на годината. Много от тези проблеми произтичаха от продължителните им усилия да подобрят миналогодишния си болид, за да си осигурят титлите през 2025 г. Шефът на отбора Андреа Стела също имаше много оплаквания относно двигателя на Мерцедес в началото на 2026 г., като италианецът настояваше Макларън да работи възможно най-тясно с Мерцедес ХПП, за да отключи напълно потенциала на задвижващата система.

След като тези проблеми са до голяма степен решени, Макларън планира да увеличи интензивността на своите подобрения. Актуализациите, въведени в Унгария, са само първите от много, като се очаква MCL40 да претърпи съществени промени през следващите месеци.

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Ферари също бяха изключително заети, като фабриката в Маранело работи усърдно по шасито и двигателя на SF-26. Фред Васьор вече подчерта задвижващата система като ключова област на фокус, която според него е отговорна за най-големия дефицит на Скудерията спрямо Мерцедес. Очаква се нова задвижваща система около „Монца“, която трябва да бъде стъпка напред по отношение на производителността и конските сили за Ферари, като същевременно запази високото си ниво на надеждност.

В комбинация с това, Скудерията планира да усъвършенства аеродинамичната платформа на SF-26, като промени по шасито се очакват за "Зандвоорт". Това означава, че Люис Хамилтън и Шарл Леклер могат да се надяват да се възползват от подобрения в притискащата сила и общата мощност през следващите няколко седмици – което може да бъде от решаващо значение в битката им в челото.

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Снимки: Gettyimages