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  3. България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

  • 9 сеп 2026 | 07:01
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Световният вицешампион България днес открива Европейското първенство по волейбол за мъже в София.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини излизат днес от 19:00 часа срещу Северна Македония в мач от Група В в “Арена София”.

Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес
Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес

Пълна “Арена София” очаква двубоя, но все още има билети, които могат да бъдат закупени на касите на залата.

Бленджини определи окончателния състав на България за ЕвроВолей 2026
Бленджини определи окончателния състав на България за ЕвроВолей 2026

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One.

Любо Ганев: Искам да изживявам всяка топка, която нашите отиграват на ЕвроВолей
Любо Ганев: Искам да изживявам всяка топка, която нашите отиграват на ЕвроВолей

България е съдомакин на Евроволей 2026 дадено с Италия, Румъния и Финландия.

В София ще се играят и 4 1/8-финални срещи, както и два 1/4-финала.

Северна Македония е първият съперник на България на старта на ЕвроВолей 2026. В откриващия двубой пред българска публика „лъвовете“ ще имат за съперник един от отборите, които на пръв поглед не са сред фаворитите в турнира. Въпреки това Северна Македония не е напълно непознат съперник за почитателите на волейбола у нас.

Северна Македония с 2 победи и загуба срещу Берое 2016 преди Евроволей 2026
Северна Македония с 2 победи и загуба срещу Берое 2016 преди Евроволей 2026

Братята Гьорги и Никола Гьоргиеви, както и Александър Ляфтов, са добре познати лица на българската публика. Гьорги Гьоргиев, Александър Ляфтов и Лука Костик са имали престой в различни български клубове. През това лято тимът не се представи по най-добрия възможен начин в мачовете си от Златната Европейска лига. Северномакедонците завършиха далеч от челните позиции - на 16-о място от 27 отбора в крайното класиране.

България обаче ще трябва да подходи концентрирано още от първия мач. Откриващите срещи на голям форум винаги носят допълнително напрежение, а Северна Македония със сигурност ще търси възможност да изненада домакините.

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