Никола Цолов коментира подкрепата, която получи от Адриан Кампос

Българската звезда на Ред Бул Никола Цолов коментира изказването на шефа на отбора си във Формула 2, който го подкрепи за преминаване във Формула 1, докато слуховете за място в Рейсинг Булс продължават да се засилват.

Собственикът на отбора от Ф2 Адриан Кампос заяви след фантастичния уикенд на Цолов на „Силвърстоун“ по-рано през лятото, че българинът „наистина заслужава“ шанс да се докаже срещу най-добрите. Тези коментари, както призна самият пилот, са го изненадали.

🚨 Nikola Tsolov will get his FIRST Formula 1 test at the end of this month! 🇧🇬



🏎️ Tsolov will drive the VCARB 02 at Imola, while Liam Lawson and Arvid Lindblad will run the VCARB 03 as part of Racing Bulls’ final filming day of the year.



(via. @JacopoRava04) #F1 pic.twitter.com/md8OlwPSSS — Everything Formula (@evrythngformu1a) August 13, 2026

Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

Пълният успех на Цолов в спринтовото и основното състезание по време на уикенда за Гран При на Великобритания му помогна да оглави класирането в шампионата. Прогресът му се следи отблизо от редица ключови фигури в спорта.

Дори шефът на Рейсинг Булс, Алън Пърмейн, наскоро заяви: „Да се каже, че той е на радара на отбора, би било леко подценяване. Той е следващият на опашката, мисля, че е справедливо да се каже.“

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Цитиран от официалния сайт на Формула 1 тази седмица, Цолов реагира на думите на Кампос, който го подкрепи за скок в най-високия клас – най-вероятно в младшия отбор на Ред Бул, където за кратко му беше съотборник Арвид Линдблад. „Това наистина означава много. Не бих очаквал да каже такова нещо, но ние сме като семейство, както винаги съм казвал“, сподели Цолов.

„Благодарен съм, че имам възможността да работя с тях, защото за мен това е ключов елемент в кариерата ми. Колкото и той да го казва, аз също чувствам, че те правят разликата за мен“, добави той.

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„Не само с настройките на колата, но и със създаването на правилната среда в отбора, така че смятам, че това е нещо, на което не се обръща достатъчно внимание. Има отбори, които работят много добре по колата, но средата не е толкова добра. За мен поставянето на пилота в правилното психическо състояние може да доведе до това, което постигаме тази година.“

По отношение на Ред Бул, Цолов добави: „Те очевидно са много щастливи с мен, но не сме говорили за нищо конкретно, няма нищо ясно. Просто ми казват да продължавам да правя това, което правя, че се справям страхотно, но честно казано, няма нищо повече от това.“

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„Разбира се, самите Ред Бул ме подготвиха за всичко това, което се случва сега, и благодарение на тяхната помощ успявам да постигна тези резултати. Но не сме стигнали до момент, в който да има нещо повече. В момента сме фокусирани само върху Формула 2.“

„За мен това означава много, очевидно означава, че хората оценяват и вярват в това, което правя. Аз също вярвам в себе си и наистина чувствам, че тази година е страхотна и би трябвало да заслужа шанс“, продължи българският пилот.

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„Но в този спорт нещата никога не са сигурни, така че всичко се свежда до това да се възползвам от всяка възможност оттук нататък и да се съсредоточа върху Формула 2, защото това е единственото нещо, което наистина може да ми помогне да напредна нагоре по стълбицата.“

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Снимки: Imago