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  3. На "Силвърстоун" кръщават трибуна на Джордж Ръсел

На "Силвърстоун" кръщават трибуна на Джордж Ръсел

  • 8 сеп 2026 | 21:02
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Пилотът на Мерцедес във Формула 1 Джордж Ръсел, подобно на световния шампион Ландо Норис също ще получи трибуна на своето име на пистата „Силвърстоун“. Трибуната на името на Ръсел ще бъде официално открита на състезанието догодина и е ситуирана на завоя "Фермата".

Норис дебютира със своята трибуна през 2025, когато спечели първата си победа в Гран При на Великобритания, а тази година 16 000 фенове изпълниха завоя "Стоу".

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Ръсел разкри желанието си да има и трибуна за собственото си състезание и се пошегува по време на тазгодишния уикенд на Силвърстоун, че много му се иска да седне на някои от местата на трибуната на Норис.

„Успех - отвърна Норис. - Мисля, че имам по-запалени фенове и по-добра фен-група. Моята трибуна беше по-желана от обществена гледна точка, което е чудесно. Той може да прави каквото си иска, но със сигурност няма да заеме нито едно от моите места“.

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Джордж Ръсел и преди трибуната е уважаван на „Силвърстоун“, като ръководството на пистата му създаде специално място. А отборът му Мерцедес публикува снимки, показващи цялата състезателна кариера, още от времето на картинг-пистата: „Това е хлапето, което току-що получи собствена трибуна.“

Ръсел каза: „Намираме се на изхода на първия завой, можете да видите целия първи и втори завой, мястото за изпреварване в трети и четвърти завой. Това е наистина, наистина страхотно място на пистата - едно от най-добрите според мен“.

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Снимки: Gettyimages

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