На "Силвърстоун" кръщават трибуна на Джордж Ръсел

Пилотът на Мерцедес във Формула 1 Джордж Ръсел, подобно на световния шампион Ландо Норис също ще получи трибуна на своето име на пистата „Силвърстоун“. Трибуната на името на Ръсел ще бъде официално открита на състезанието догодина и е ситуирана на завоя "Фермата".

Норис дебютира със своята трибуна през 2025, когато спечели първата си победа в Гран При на Великобритания, а тази година 16 000 фенове изпълниха завоя "Стоу".

Big news!! Super excited to announce we will have our own George Russell GRandstand at the British GP in 2027. Located at Farm Curve, it’s such a great spot with a prime view of the first 4 corners. Tickets go on sale soon and can’t wait to see you guys here! pic.twitter.com/xjdm2mpOmA — George Russell (@GeorgeRussell63) September 8, 2026

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Ръсел разкри желанието си да има и трибуна за собственото си състезание и се пошегува по време на тазгодишния уикенд на Силвърстоун, че много му се иска да седне на някои от местата на трибуната на Норис.

„Успех - отвърна Норис. - Мисля, че имам по-запалени фенове и по-добра фен-група. Моята трибуна беше по-желана от обществена гледна точка, което е чудесно. Той може да прави каквото си иска, но със сигурност няма да заеме нито едно от моите места“.

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Джордж Ръсел и преди трибуната е уважаван на „Силвърстоун“, като ръководството на пистата му създаде специално място. А отборът му Мерцедес публикува снимки, показващи цялата състезателна кариера, още от времето на картинг-пистата: „Това е хлапето, което току-що получи собствена трибуна.“

george russell is gonna have a grandstand in silverstone too!!



starting in 2027, it’ll be located at farm curve. pic.twitter.com/ICbgpJHO8d — art ¹ (@ditt421) September 8, 2026

Ръсел каза: „Намираме се на изхода на първия завой, можете да видите целия първи и втори завой, мястото за изпреварване в трети и четвърти завой. Това е наистина, наистина страхотно място на пистата - едно от най-добрите според мен“.

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Снимки: Gettyimages