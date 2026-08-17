Арвид Линдблад разкри подробности за отношенията си с Лиъм Лоусън в Рейсинг Булс

Дебютантът на Рейсинг Булс във Формула 1 Арвид Линдблад, хвърли светлина върху партньорството си със своя съотборник Лиъм Лоусън.

19-годишният британец се представи силно през първата половина на дебютния си сезон. След като спечели четири точки с осмото си място в откриващата сезона Гран При на Австралия, той не успя да влезе в зоната на точките в надпреварите в Япония, Маями и Канада. Оттогава обаче Линдблад записа серия от шест поредни състезания, в които финишира в точките.

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Това негово постоянство, съчетано с добрата форма и на Лоусън, позволи на Рейсинг Булс да изпревари Алпин в класирането при конструкторите преди лятната пауза.

„Честно казано, бих казал, че имаме добри отношения с Лиам - сподели Линдблад пред официалния сайт на Формула 1. - Мисля, че заедно свършихме наистина добра работа, за да имаме добра динамика като цяло, като наистина успяваме да превключваме между поведението на пистата и извън нея.“

„На пистата и двамата искаме да победим другия и това е в природата на спорта, но когато сме извън колата, имаме истински, приятни отношения и хубава динамика в отбора. Това направи всичко много приятно“, добави той.

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„Както казахте, ние се тласкаме един друг напред и мисля, че това е добре и за двама ни. Също така е добре и за отбора, защото колкото повече се притискаме, толкова по-добро представяне постигаме, а това се вижда в резултатите.“

„Отборът свърши невероятна работа, като продължава да подобрява представянето на болида, и затова бяхме толкова конкурентни през последните няколко уикенда. Но също така смятам, че фактът, че с Лиам се подтикваме взаимно всеки уикенд, помогна за това“, завърши Линдблад.

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Освен динамиката им на пистата, двамата пилоти често се появяват заедно във видеата на отбора в социалните мрежи. Рейсинг Булс има едно от най-силните представяния сред феновете на Формула 1 онлайн, след като съдържанието им стана любимо на привържениците. Отборът има 4 милиона последователи в Инстаграм и 2,3 милиона в ТикТок.

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Снимки: Gettyimages