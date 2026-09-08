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  3. В Италия: Във Ферари не очакваха такова фиаско

В Италия: Във Ферари не очакваха такова фиаско

  • 8 сеп 2026 | 21:31
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Италианската преса по традиция се отнася сурово към любимия си тим във Формула 1 - Ферари, но след неуспешната за Скудерията Гран При на Италия, реакциите са още по-остри.

Най-тиражният вестник в страната - Corriere della Sera дори използва английската дума за провал - flop, за да опише представянето на Ферари на „Монца“.

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В анализа, посветен на неделното състезание се описва, че големите шефове на Ферари Джон Елкан и Бенедето Виня са наясно с трудния период, през който минава тимът, но едва ли са очаквали такъв провал. Разбира се, става въпрос за инцидента между Шарл Леклер и Люис Хамилтън в първия шикан и отпадането на Леклер малко по-късно на завоя „Параболика“.

Също така, промените в двигателя на Ферари, не дадоха очаквания резултат и след състезанието шефът на тима Фредерик Васьор обясни, че повече така не може да продължава.

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„От лицето на Васьор изчезна онази усмивка, която дразнеше всички в неприятните моменти - пише в материала. - Фред е наясно, че въпреки наскоро удължения му договор, бъдещето му начело на тима все още е под въпрос.

„Всички в Маранело са под сериозно напрежение, натискът идва от висшия мениджмънт на компанията, а в резултат на това може да завалят оставки. Но не веднага, ще е необходима подготовка. Но „Монца“ може да стане катализаторът, който да доведе до процес на трансформация.“

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Снимки: Gettyimages

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