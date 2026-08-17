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  3. Ред Бул плаща 8 милиона евро на доктор Марко, за да мълчи?

Ред Бул плаща 8 милиона евро на доктор Марко, за да мълчи?

  • 17 авг 2026 | 19:18
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Възможно ли е от Ред Бул да са платили 8 милиона евро на доктор Хелмут Марко, за да си осигури компанията мълчанието му, след като миналата година дългогодишният съветник беше принуден да се оттегли от поста си и Формула 1?

В своя публикация за f1-insider.com германският журналист Ралф Бах твърди, че споразумението за прекратяване на договора на Марко му забранява да дава интервюта до края на 2026 година.

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„Новите шефове на Ред Бул, водени от Оливер Минцлаф, според различни информации, са платили 8 милиона евро, за да гарантират, че и последните остатъци от философията на Матешиц за свобода на словото ще изчезнат“, пише Бах.

„В споразумението за прекратяване е включена клауза за конфиденциалност, която на практика запушва устата на Марко. Той не трябва да дава никакви интервюта до края на 2026 г.“

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Бах противопоставя предполагаемата договорка с философията на покойния основател на Ред Бул Дитрих Матешиц, който е насърчавал откровените личности и нестандартното вземане на решения.

„Под ръководството на своя основател Дитрих Матешиц, Ред Бул се смяташе за нетрадиционен, смел и безкомпромисен - пише Бах. - Но след смъртта му първият отбор на компанията във Формула 1 се промени из основи.“

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Бах също така е силно критичен към новото ръководство на отбора в лицето на Лоран Мекис и предстоящия шеф на програмата за млади пилоти Гуен Лагру – директният заместник на Марко, който ще пристигне от Мерцедес.

„Мекис представлява нов стил на ръководство - обясни Бах. - „Неговото мото е: дръж се приятелски, говори много, без всъщност да казваш нищо, и се обграждай с лоялни служители. Дали те подобряват представянето на отбора на пистата изглежда е второстепенно.“

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Той твърди, че Ред Бул е загубил няколко незаменими фигури, включително Ейдриън Нюи, Роб Маршал и Джонатан Уитли, докато увереността на Верстапен в техническия проект също отслабва.

„Източници, близки до нидерландеца, посочват, че той възнамерява да остане в Ред Бул през 2027 предимно поради липса на сериозни алтернативи - добавя авторът. - След това той може да потърси друг отбор на пазара.“

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Снимки: Gettyimages

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