Джордж Ръсел потвърди, че ще получи нов мотор и наказание

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел потвърди, че най-вероятно ще получи наказание в стартовата решетка заради смяна на компоненти по двигателя по-късно през сезона, докато надеждите му за титлата избледняват.
След Гран При на Италия на „Монца“ Ръсел се озова на 66 точки зад съотборника си Кими Антонели на върха в шампионата при пилотите. Това се случи, след като италианецът направи впечатляващо състезание от 19-о място на старта, за да изпревари Ръсел и да грабне седмата си победа за сезона, стартирайки от дъното на решетката заради нови компоненти по двигателя.
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За Ръсел, който изостава с почти три пълни състезания като точков актив от 20-годишния си колега, надеждите за титлата изглеждат почти изгубени, особено предвид факта, че и на него му предстои наказание и старт от последните позиции.
От оставащите състезания най-вероятно това ще се случи в Гран При на Азербайджан или САЩ, където изпреварванията са малко по-лесни в сравнение с други писти като „Сепанг“ в Малайзия, която ще бъде домакин на Гран При на Бахрейн, или състезанието в Сингапур.
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След квалификацията на „Монца“ и преди състезанието, в което завърши втори, Ръсел потвърди, че ще понесе наказание в някой от следващите стартове.
„Най-вероятно ще получа наказание в някой от бъдещите стартове - обясни Ръсел. - Надявам се това да стане, след като получим подобренията по колата, което би трябвало да направи нещата малко по-лесни, отколкото са в момента. Разбира се, „Монца“ е страхотно и много обичайно място, където хората обикновено взимат наказания, но честно казано, това не е нещо, за което мисля.
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„Не мисля за шампионата. Мисля единствено за моето представяне, а този уикенд то беше много силно.“„Не успяхме да се справим перфектно, когато беше най-важно в квалификацията, но въпреки това бяхме в топ три във всяка една сесия през целия уикенд. Също така, в Зандворт се класирах на първа редица както в спринта, така и в основното състезание. Така че съм доволен от тази инерция след лятната пауза.“
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Снимки: Gettyimages