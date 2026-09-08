Джордж Ръсел потвърди, че ще получи нов мотор и наказание

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел потвърди, че най-вероятно ще получи наказание в стартовата решетка заради смяна на компоненти по двигателя по-късно през сезона, докато надеждите му за титлата избледняват.

След Гран При на Италия на „Монца“ Ръсел се озова на 66 точки зад съотборника си Кими Антонели на върха в шампионата при пилотите. Това се случи, след като италианецът направи впечатляващо състезание от 19-о място на старта, за да изпревари Ръсел и да грабне седмата си победа за сезона, стартирайки от дъното на решетката заради нови компоненти по двигателя.

From Leclerc's crash, to Antonelli's storming drive, we look back to some of the biggest moments from the weekend 👀



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За Ръсел, който изостава с почти три пълни състезания като точков актив от 20-годишния си колега, надеждите за титлата изглеждат почти изгубени, особено предвид факта, че и на него му предстои наказание и старт от последните позиции.

От оставащите състезания най-вероятно това ще се случи в Гран При на Азербайджан или САЩ, където изпреварванията са малко по-лесни в сравнение с други писти като „Сепанг“ в Малайзия, която ще бъде домакин на Гран При на Бахрейн, или състезанието в Сингапур.

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След квалификацията на „Монца“ и преди състезанието, в което завърши втори, Ръсел потвърди, че ще понесе наказание в някой от следващите стартове.

„Най-вероятно ще получа наказание в някой от бъдещите стартове - обясни Ръсел. - Надявам се това да стане, след като получим подобренията по колата, което би трябвало да направи нещата малко по-лесни, отколкото са в момента. Разбира се, „Монца“ е страхотно и много обичайно място, където хората обикновено взимат наказания, но честно казано, това не е нещо, за което мисля.

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„Не мисля за шампионата. Мисля единствено за моето представяне, а този уикенд то беше много силно.“„Не успяхме да се справим перфектно, когато беше най-важно в квалификацията, но въпреки това бяхме в топ три във всяка една сесия през целия уикенд. Също така, в Зандворт се класирах на първа редица както в спринта, така и в основното състезание. Така че съм доволен от тази инерция след лятната пауза.“

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Снимки: Gettyimages