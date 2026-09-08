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Може ли сезонът във Формула 2 да финишира в Баку?

  • 8 сеп 2026 | 18:38
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Съдбата на последните два кръга от сезона във Формула 2 - в Катар и Абу Даби, е под сериозен въпрос с оглед новите военни действия в Близкия изток.

Формула 1 отдавна търси вариант да замести тези две състезания и се очаква това да бъде обявено този месец, като се предполага, че вместо тези два кръга, ще има един в Европа, най-вероятно на „Имола“.

Никола Цолов след трудния уикенд на "Монца": Ще се върна по-силен от всякога в Мадрид
Никола Цолов след трудния уикенд на "Монца": Ще се върна по-силен от всякога в Мадрид

Във Формула 2 вече успяха да заместят пропадналите кръгове пролетта в Бахрейн и Саудитска Арабия с дебюта на сериите в Маями и Канада, които се оказаха успешно решение.

Сега обаче решението за финала на сезона може да е по-различно - финал в Баку, като е вероятно там да има двоен кръг.

Никола Цолов запази лидерството си във Формула 2 след трудно състезание на "Монца"
Никола Цолов запази лидерството си във Формула 2 след трудно състезание на "Монца"

Тази година двойните кръгове се оказват полезно решение - Суперкупата на Порше проведе двоен кръг на „Зандвоорт“, а кампанията във Формула 3 ще завърши с двоен кръг на новата писта „МадРинг“ в испанската столица.

След „Монца“ по програма във Формула 2 остават уикендите в Мадрид, Баку и споменатите два арабски кръга.

Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“
Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

Информацията е на Sky Sports и тепърва предстои тази тема да бъде коментирана от Бруно Мишел и ФИА.

След двете състезания на „Монца“ българският пилот Никола Цолов е начело в класирането с 11 точки аванс пред Рафаел Камара, а трети е Габриеле Мини със 147 пункта, с 30 по-малко от Никола.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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