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АЕК картотекира новата си звезда за мачовете с Левски

  • 18 авг 2026 | 12:28
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Слушай на живо: Левски - АЕК

Гръцкият шампион АЕК успя да картотекира последното си попълнение Кервин Ариага за мачовете с Левски от плейофната фаза на Шампионската лига, показа списъкът на играчи на тима от гръцката столица, заявен пред УЕФА. АЕК привлече националния халф на Хондурас от испанския Леванте преди ден, като плати за правата му около 3 милиона евро на клуба от Ла Лига.

Кервин Ариага дори попадна в разширения състав на треньора Марко Николич за гостуването на АЕК на Левски тази вечер, като от сръбския треньор зависи дали ще му даде минути и колко на стадион "Васил Левски". Ариага измести от групата на гърците национала на Руанда Хаким Сахабо.

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От Ариага се очаква да замести мексиканския халф Орбелин Пинеда, който бе движещ фактор за АЕК през миналия сезон, но през лятото бе продаден на Монтерей в родината си за 8 милиона евро.

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