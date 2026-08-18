Търговците опънаха сергиите пред „Васил Левски“

Повече от шест часа преди началото на първия полуфинален мач бараж от Шампионската лига между Левски и АЕК търговците на фен артикули бяха опънали сергиите си около националния стадион.

Ръководството на Левски пък постави подвижния официален магазин на сините на паркинга между секторите А и Б. Иначе цял ден пространството около стадиона е заградено, а полицаи има навсякъде.

Заради пристигането на повече от 2000 гръцки запалянковци пък има засилено полицейско присъствие на повечето столични булеварди. Гръцките запалянковци през деня се движеха на малки групи, но без отличителни фенски артикули. Същото направиха и запалянковците на Панатинайкос, които посетиха София за реванша от Лига на Конференциите с ЦСКА 1948.

Мачът Левски – АЕК е от 22 часа и ще се играе през 40 000 зрители.

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