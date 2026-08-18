Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски в битка за голямата мечта на препълнения стадион "Васил Левски" - на живо преди двубоя срещу АЕК
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Гол след гол: Вижте попаденията от първия кръг в Елитната група до 15 години

Гол след гол: Вижте попаденията от първия кръг в Елитната група до 15 години

  • 18 авг 2026 | 20:16
  • 499
  • 0

Новият сезон в Елитната група до 15 години започна с резултатни двубои, много емоции и интересни попадения. Още в първия кръг младите таланти демонстрираха своите качества и предложиха вълнуващи моменти пред двете врати.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички налични попадения от откриващия кръг на първенството.

Във видеото липсват единствено головете от срещата Шипка Старс – Марица (Пловдив).

Насладете се на попаденията от първия кръг в Елитната група до 15 години!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Лудогорец победи Локомотив Пловдив на старта при U16

Лудогорец победи Локомотив Пловдив на старта при U16

  • 18 авг 2026 | 16:50
  • 930
  • 0
Национал с победа над Етър, въпреки че игра с човек по-малко

Национал с победа над Етър, въпреки че игра с човек по-малко

  • 18 авг 2026 | 16:42
  • 720
  • 0
ЦСКА 1948 надви Левски в столичното дерби при U16

ЦСКА 1948 надви Левски в столичното дерби при U16

  • 18 авг 2026 | 16:39
  • 896
  • 0
Славия надви Ботев Пловдив в голово шоу при U16

Славия надви Ботев Пловдив в голово шоу при U16

  • 18 авг 2026 | 16:34
  • 1249
  • 0
Септември започна сезона с категорична победа над Пирин при U16

Септември започна сезона с категорична победа над Пирин при U16

  • 18 авг 2026 | 16:32
  • 528
  • 0
Андрей Андреев за процесите и амбициите на ФК Чавдар Троян

Андрей Андреев за процесите и амбициите на ФК Чавдар Троян

  • 18 авг 2026 | 15:52
  • 704
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и АЕК, изненада от Хулио Веласкес

11-те на Левски и АЕК, изненада от Хулио Веласкес

  • 18 авг 2026 | 21:19
  • 19289
  • 40
Боримиров: Очаквам да победим

Боримиров: Очаквам да победим

  • 18 авг 2026 | 21:16
  • 1716
  • 1
Час преди началото "Васил Левски" е пълен

Час преди началото "Васил Левски" е пълен

  • 18 авг 2026 | 21:06
  • 4128
  • 12
Еуфория при пристигането на автобуса на Левски

Еуфория при пристигането на автобуса на Левски

  • 18 авг 2026 | 20:43
  • 8101
  • 3
Барселона се похвали с капитана на Испания

Барселона се похвали с капитана на Испания

  • 18 авг 2026 | 19:58
  • 6799
  • 30
Очаквайте на живо: Първите три плейофа в ШЛ започват скоро!

Очаквайте на живо: Първите три плейофа в ШЛ започват скоро!

  • 18 авг 2026 | 21:10
  • 12385
  • 0