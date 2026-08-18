Гол след гол: Вижте попаденията от първия кръг в Елитната група до 15 години

Новият сезон в Елитната група до 15 години започна с резултатни двубои, много емоции и интересни попадения. Още в първия кръг младите таланти демонстрираха своите качества и предложиха вълнуващи моменти пред двете врати.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички налични попадения от откриващия кръг на първенството.

Във видеото липсват единствено головете от срещата Шипка Старс – Марица (Пловдив).

Насладете се на попаденията от първия кръг в Елитната група до 15 години!

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