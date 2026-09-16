Ето'о: Искаме да сме шампиони

Халфът на ЦСКА Джеймс Ето'о говори след победата с 2:0 срещу Локомотив (София). Камерунският футболист се отчете с гол и асистенция и беше в основата на успеха на "червените".

И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

"Най-важното днес бяха трите точки, искаме да бъдем шампиони. Тайната за головете ми отдалеч е семейна тайна, която ще запазя за себе си. Основната цел е да поддържаме добрата атмосфера в отбора, към момента това се получава, искаме да постигаме да постигаме нашите цели, които са шампионски", заяви Джеймс Ето'о.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google