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  3. Моралес: Имахме един обяд, днес беше вечерята, а сега отиваме за десерт

Моралес: Имахме един обяд, днес беше вечерята, а сега отиваме за десерт

  • 16 сеп 2026 | 21:19
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Временният наставник на ЦСКА Даниел Моралес сподели мнението си след успеха с 2:0 над Локомотив (София) в "Надежда". Треньорът на "армейците" направи интересно сравнение за мачовете под негово ръководство. Дотук тимът победи Арда и "железничарите", а тези двубои той ги определи като "обяд" и "вечеря". За десерт остава предстоящият сблъсък с Локомотив (Пловдив) след четири дни.

"Това беше 17-ият мач на ЦСКА през три дни. Виждаме, че по едно време стана много трудно. Характерът, който показват момчетата, се доближава до ДНК-то на ЦСКА. Добра победа, постигната със себераздаване.

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Има голяма група от състезатели. През второто полувреме се видя, че стана по-тежко. Важно е, че тези момчета излязоха от ситуацията без да допуснат гол. С второто попадение всичко приключи.

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Първо анализираме противника и оттам трябва да изберем кое е най-полезно за отбора. Днес имахме повече възможности през фланговете. В момента са важни трите точки. 

29 Локомотив (София) 0:2 ЦСКА

Даниел Моралес работи в ЦСКА с голямо удоволствие. За мен е привилегия да водя отбора в тези мачове. Имахме един обяд, днес беше вечерята, а сега отиваме за десерт. Надявам се да се представим на добро ниво срещу Локо (Пловдив) и да зарадваме нашите фенове", заяви Моралес.

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Снимки: Владимир Иванов

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