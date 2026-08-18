Каталин Иту за червения картон: Допуснах грешка, за която съжалявам

Новото попълнение на ЦСКА Каталин Иту вече направи своя дебют с червената фланелка. В първия си мач той успя да запише две асистенции, но срещата завърши по начин, който остави у него смесени емоции. Въпреки това румънският футболист гледа уверено към предстоящите предизвикателства и е категоричен, че е дошъл в клуба с ясна цел - да помогне за постигането на големи успехи.

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"Искам да благодаря на всички, които ми дадоха възможността да бъда тук и да стана част от семейството на ЦСКА. За мен е гордост да нося тази фланелка, да представлявам клуба и да бъда част от историята му. Когато научих за интереса на ЦСКА към мен, се почувствах много щастлив и горд. За мен това е признание, че толкова голям клуб е проявил интерес към изявите ми."

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"Когато вече се водеха преговори за бъдещето ми, разговарях с Жоел. Той много ми помогна - даде ми съвети и ми разказа какво мога да очаквам. Изключително благодарен съм за това. Имаме много добри взаимоотношения и се разбираме отлично на терена. Изградихме добра връзка още докато играехме в Локомотив Пловдив и се радвам, че ще можем да я пренесем и в ЦСКА. Честно казано, дебютът ми не завърши по начина, по който очаквах. Щастлив съм, че успях да направя две асистенции и да помогна на отбора. Що се отнася до нарушението, което доведе до червения картон, не съм имал намерение да се стига до подобна ситуация. Не съм агресивен футболист и се опитвам да насочвам футболната агресия в положителна посока, с идеята да помагам на отбора да отнема топката и да се защитава успешно. Допуснах грешка, за която съжалявам, и искам да се извиня на съотборниците си, на треньорския щаб и на феновете."

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Амбициите му обаче далеч надхвърлят индивидуалното представяне. Иту вече има богат опит и шампионски титли в родината си Румъния, а сега иска да пренесе победния си манталитет и в ЦСКА.

"Изградих се като футболист в родината си Румъния и там станах шампион няколко пъти. Идвам тук със същата цел - искам да помогна на отбора да бъде успешен, да печелим трофеи и да станем шампиони. Надявам се, че с уменията, които притежавам, ще успея да допринеса за успехите на ЦСКА."

Иту e в България от няколко сезона, а адаптацията към страната за него никога не е била сериозно предизвикателство.

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