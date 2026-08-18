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  3. Петър Занев: Заради националния отбор ме махнаха от Селта

Петър Занев: Заради националния отбор ме махнаха от Селта

  • 18 авг 2026 | 13:28
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Петър Занев: Заради националния отбор ме махнаха от Селта

Бившият защитник на ЦСКА Петър Занев гостува в подкаста "Код Спорт", където разкри любопитни истории от своята богата кариера. Юношата на Пирин (Благоевград) обясни защо не е получил шанс да се наложи в испанския Селта Виго по време на престоя си в тима и се върна към неразказани случки от времето си в Литекс, Амкар Перм и Енисей.

Занев: Няма оправдание, през последните 25 години сме длъжници като треньори и ръководители
Занев: Няма оправдание, през последните 25 години сме длъжници като треньори и ръководители

Занев не пропусна и периода си в ЦСКА като футболист и призна, че престоят му при „червените“ е сбъдната детска мечта за него.

А как негов трансфер в елита на Белгия се е провалил, защото се е успал, на какъв студ е трябвало да тренира в Русия, какви наказания е имало в Литекс по времето на Гриша Ганчев и още – гледайте в целия епизод.

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