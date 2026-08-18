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Треньорът на ОФИ Крит: Искам да видя поне 15 000 фенове на стадиона срещу ЦСКА

  • 18 авг 2026 | 14:20
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Треньорът на ОФИ Крит - Христос Контис призова за мощна подкрепа от трибуните за мача срещу ЦСКА в четвъртък. Двубоят от плейофния кръг на Лига Европа на стадион "Ираклио" е в четвъртък, 20 август от 21:00 часа на стадион "Панкратио".

Христос Шелис пред Sportal.bg: Трудни сме за побеждаванe, но ЦСКА е много добър, и ние имаме "луди" фенове като тях
Христос Шелис пред Sportal.bg: Трудни сме за побеждаванe, но ЦСКА е много добър, и ние имаме "луди" фенове като тях

Призивът на Контис беше отправен по време на вчерашната празнична церемония, на която бяха представени и новите екипи на отбора за предстоящия сезон. В кратко, но силно послание към присъстващите привърженици, той поиска те да бъдат дванадесетият играч на тима.

"Искам да видя поне 15 000 фенове на стадиона в четвъртък".

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