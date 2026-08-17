Изместиха с един ден двубоя между ЦСКА и Локо (София)

Спортно-техническата комисия към БФС обяви, че срещата от 6-ия кръг на efbet Лига между ЦСКА и Локомотив (София) ще се изиграе в неделя, 23-ти август от 21:15ч., вместо в понеделник.

ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

Желанието е било от страна на “червените”, които ще имат един ден повече почивка преди домакинството си на ОФИ Крит в мач-реванш от плейофите за Лига Европа.

Столичното дерби ще заеме мястото на мача Локомотив Пловдив - Арда Кърджали в неделната програма, а сблъсъкът на "Лаута" ще се изиграе в понеделник от 21:15ч.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google