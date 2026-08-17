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  3. Изместиха с един ден двубоя между ЦСКА и Локо (София)

Изместиха с един ден двубоя между ЦСКА и Локо (София)

  • 17 авг 2026 | 20:14
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Спортно-техническата комисия към БФС обяви, че срещата от 6-ия кръг на efbet Лига между ЦСКА и Локомотив (София) ще се изиграе в неделя, 23-ти август от 21:15ч., вместо в понеделник.

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Желанието е било от страна на “червените”, които ще имат един ден повече почивка преди домакинството си на ОФИ Крит в мач-реванш от плейофите за Лига Европа.

Столичното дерби ще заеме мястото на мача Локомотив Пловдив - Арда Кърджали в неделната програма, а сблъсъкът на "Лаута" ще се изиграе в понеделник от 21:15ч.

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