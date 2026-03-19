Занев: Няма оправдание, през последните 25 години сме длъжници като треньори и ръководители

Шефът на ДЮШ на ЦСКА - Петър Занев, обяви днес, че през последните 20-25 години треньорите и ръководителите са длъжници, защото не са успели да превърнат футболните таланти в завършени футболисти.

"Отговарям за развитието на младите играчи и това партньорство е голяма радост за мен. Господин Стоичков обръща внимание на академията на ЦСКА и това значи много за нас. Последните 20-25 години ние сме длъжници като треньори и ръководители, защото имаме много талантливи деца и няма оправдания. Трябва да направим максималното за тях“, каза Занев на съвместна пресконференция с Христо Стоичков и Бойко Величков при представянето на новия спонсор на школата.

Снимки: Startphoto