Хулио Веласкес обяви групата, на която ще разчита срещу АЕК

Наставникът на Левски Хулио Веласкес обяви групата за днешния двубой с АЕК на националния стадион „Васил Левски“. Мачът с гръцкия шампион започва в 21:00ч. и е първи от този сблъсък, явяващ се плейоф за влизане в основната фаза на Шампионска лига.

АЕК картотекира новата си звезда за мачовете с Левски

Групата на Левски:

Вуцов, Луков, Владимиров, Алдаир, Хевертон, Димитров, Серафимов, Макун, Майкон, Сентейес, Търдин, Мубарик, Митков, Сержиньо, Сула, Евертон, Райчев, Кусо, Око-Флекс, Рейналдо, Стоянчов, Переа

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