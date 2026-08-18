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  3. Хулио Веласкес обяви групата, на която ще разчита срещу АЕК

Хулио Веласкес обяви групата, на която ще разчита срещу АЕК

  • 18 авг 2026 | 13:16
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес обяви групата за днешния двубой с АЕК на националния стадион „Васил Левски“. Мачът с гръцкия шампион започва в 21:00ч. и е първи от този сблъсък, явяващ се плейоф за влизане в основната фаза на Шампионска лига.

АЕК картотекира новата си звезда за мачовете с Левски
АЕК картотекира новата си звезда за мачовете с Левски

Групата на Левски:

Вуцов, Луков, Владимиров, Алдаир, Хевертон, Димитров, Серафимов, Макун, Майкон, Сентейес, Търдин, Мубарик, Митков, Сержиньо, Сула, Евертон, Райчев, Кусо, Око-Флекс, Рейналдо, Стоянчов, Переа

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