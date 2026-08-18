Домовчийски: Шансовете на Левски да елиминира АЕК са големи

Бившият нападател на Левски Валери Домовчийски изрази увереност, че „сините“ имат сериозни шансове да преодолеят АЕК Атина и да се класират за Шампионската лига. Българският шампион приема първенеца на Гърция тази вечер от 22:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в първи мач от плейофа за влизане в най-престижния европейски клубен турнир.

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Домовчийски добре познава емоцията от подобни двубои. Като футболист на Левски той участва в историческото класиране на отбора за групите на Шампионската лига през 2006 г. и отбеляза първия гол при победата с 2:0 над Киево в първата среща от плейофа.

В интервю за „Мач Телеграф“ бившият нападател заяви, че очаква пълните трибуни на Националния стадион да се превърнат в сериозно оръжие за отбора на Хулио Веласкес.

„Смятам, че шансовете на Левски да продължи са големи, макар и факта, че играят срещу доста добър и класен съперник. Левски показа, че играе добре, изградиха доста силен отбор и се надявам да спечелят, да постигнат добър резултат и да успеят да се класират“, заяви Домовчийски.

Той се върна и към собствените си спомени от Шампионската лига и усещането да чуеш химна на турнира с екипа на Левски.

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„Чувството е невероятно. Всички футболисти мечтаят да играят в Шампионската лига. Всички фенове мечтаят да гледат любимия си отбор именно в този турнир. Феновете искат да гледат големи отбори, да се наслаждават на футбола и на играта. Влизането в Шампионската лига е голяма радост както за всеки играч, така и за всеки фен“, сподели той.

Един от най-ярките моменти в кариерата на Домовчийски със синята фланелка остава попадението му срещу Киево през август 2006 г. Тогава Левски спечели с 2:0 в София, преди да направи 2:2 в реванша във Верона и да се превърне в първия български отбор, достигнал до групите на Шампионската лига.

„Всичко си спомням от гола във вратата на Киево. Отнехме топката в средата, Лусио изведе Йовов по крилото, той центрира. В това време аз се откъснах и вкарах с левия крак. След това отидох да се радвам пред Сектор Б. Чувството бе неповторимо“, разказа Домовчийски.

Според него между тогавашния и настоящия състав на Левски има сериозни разлики, но отборът на Хулио Веласкес притежава необходимата класа за голям европейски успех.

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„Тогава имаше повече българи в състава. Чужденците бяха само четирима – Игор Томашич, Ричард Еромоигбе, Лусио Вагнер и Седрик Бардон. Времената обаче са различни. Сега в Левски Хулио Веласкес изгради един много силен отбор и за мен той е страхотен треньор и няма да е незаслужено да успее да класира Левски“, коментира бившият нападател.

Въпреки големите очаквания той призова привържениците да не гледат прекалено далеч напред.

„Нека не бързаме. Крачка по крачка. Първо влизане, после вече ще започне да се мечтае и за повече, така че нека засега мечтаем да влезем. Най-важният мач е следващият, не трябва да избързваме.“

Домовчийски очаква атмосферата на Националния стадион „Васил Левски“ да има сериозно влияние върху представянето на отбора срещу АЕК.

„Абсолютно, това е задължително. Смятам, че всеки футболист обича да играе пред пълни трибуни, особено когато цената на двубоя е толкова висока. Феновете са 12-ият играч и с тяхна помощ Левски ще постигне добър резултат. „Синята“ публика е невероятна и ще даде крила и на играчите“, заяви той.

Бившият футболист на Левски е категоричен и по отношение на амбициите на отбора в първенството. Според него „сините“ разполагат с достатъчно силен и широк състав, за да бъдат основен претендент за титлата.

„Определено Левски е фаворит за титлата. Веласкес изгради много силен отбор с много добри футболисти. Не само тези 11, които започват, а и тези, които влизат на тяхно място. Целият отбор изглежда много добре подготвен. Освен това се привлякоха много добри футболисти, последно Марко Груич, който също впечатлява с визитка. Левски може да защити титлата си!“

Домовчийски коментира и решението на Левски да отложи шампионатния си двубой със Славия, за да се концентрира върху европейските мачове.

„Щом така са преценили, се надявам, че е положителен ход. С времето ще разберем. Важното е сега да победим и в реванша също“, завърши бившият нападател на „сините“.

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