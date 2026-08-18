БФС обяви кога ще се играе отложеният мач на Левски и Славия

Българският футболен съюз (БФС), съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от осмия кръг на Първа лига (efbet Лига), както и отложения двубой от пети кръг между отборите на Славия и Левски. Мачът ще се играе на 2 септември от 20:00 часа.
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Програмата за следващите кръгове ще бъде уточнена допълнително, след като станат известни турнирите, в които ще продължат участието си българските евроучастници.
Програма на 8-ия кръг:
4 септември
19:00 Септември - Ботев Враца
21:15 Арда - Ботев Пловдив
5 септември
19:00 Спартак Варна - ЦСКА
6 септември
19:00 Локомотив Пловдив - Черно море
21:15 Локомотив София - Лудогорец
7 септември
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