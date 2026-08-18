БФС обяви кога ще се играе отложеният мач на Левски и Славия

Българският футболен съюз (БФС), съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от осмия кръг на Първа лига (efbet Лига), както и отложения двубой от пети кръг между отборите на Славия и Левски. Мачът ще се играе на 2 септември от 20:00 часа.

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Програмата за следващите кръгове ще бъде уточнена допълнително, след като станат известни турнирите, в които ще продължат участието си българските евроучастници.

Програма на 8-ия кръг:

4 септември

19:00 Септември - Ботев Враца

21:15 Арда - Ботев Пловдив

5 септември

19:00 Спартак Варна - ЦСКА

21:15 Левски - ЦСКА 1948

6 септември

19:00 Локомотив Пловдив - Черно море

21:15 Локомотив София - Лудогорец

7 септември

20:30

Дунав Русе - Славия

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