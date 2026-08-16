Марко Груич разкри какво мечтае да постигне с Левски

Последното ново попълнение на Левски - Марко Груич, отговори на няколко блиц въпроса. Той разкри какво мечтае да постигне със синята фланелка, след като официално подписа своя договор с клуба.

Официално: Левски привлече бивш футболист на Ливърпул

Кой е футболният ти идол?

- Стивън Джерард

Кой е най-добрият футболист в света?

- Родри

Кой мач няма да забравиш никога?

- Португалия - Сърбия в Лисабон

Кой е най-важният гол в кариерата ти?

- Срещу Байерн (Мюнхен)

Кой е по-специалният момент - световната титла със Сърбия или трансферът в Ливърпул?

- Световната титла със Сърбия

Кой е най-известният контакт в телефона ти?

- Юрген Клоп

Кой е най-добрият съотборник, който си имал?

- Луис Диас

Кой е най-добрият играч, срещу когото си играл?

- Лео Меси

Юрген Клоп или Серджо Консейсао?

- Юрген Клоп

Коя е най-шумната публика, пред която си играл?

- Цървена звезда

Кой е по-добрият - Меси или Роналдо?

- Лео Меси

Кой е най-красивият град, в който си живял?

- Порто

Коя е любимата ти храна?

- Паста

Нетфликс или плейстейшън?

- Нетфликс

Какво мечтаеш да постигнеш в Левски?

- Да играя в Шампионска лига и да спечеля титлата

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