Марко Груич разкри какво мечтае да постигне с Левски

Последното ново попълнение на Левски - Марко Груич, отговори на няколко блиц въпроса. Той разкри какво мечтае да постигне със синята фланелка, след като официално подписа своя договор с клуба.
Официално: Левски привлече бивш футболист на Ливърпул
Кой е футболният ти идол?
- Стивън Джерард
Кой е най-добрият футболист в света?
- Родри
Кой мач няма да забравиш никога?
- Португалия - Сърбия в Лисабон
Кой е най-важният гол в кариерата ти?
- Срещу Байерн (Мюнхен)
Кой е по-специалният момент - световната титла със Сърбия или трансферът в Ливърпул?
- Световната титла със Сърбия
Кой е най-известният контакт в телефона ти?
- Юрген Клоп
Кой е най-добрият съотборник, който си имал?
- Луис Диас
Кой е най-добрият играч, срещу когото си играл?
- Лео Меси
Юрген Клоп или Серджо Консейсао?
- Юрген Клоп
Коя е най-шумната публика, пред която си играл?
- Цървена звезда
Кой е по-добрият - Меси или Роналдо?
- Лео Меси
Кой е най-красивият град, в който си живял?
- Порто
Коя е любимата ти храна?
- Паста
Нетфликс или плейстейшън?
- Нетфликс
Какво мечтаеш да постигнеш в Левски?
- Да играя в Шампионска лига и да спечеля титлата