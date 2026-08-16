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Балоянис отрече да е отписвал Левски срещу АЕК

  • 16 авг 2026 | 16:35
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Балоянис отрече да е отписвал Левски срещу АЕК

Бившият защитник на Ботев ПловдивКонстантинос Балоянис, отговори остро на публикации в медиите, които му приписват интервю относно предстоящия сблъсък между Левски и АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига пред медия в родната му Гърция. Балоянис публикува специално обръщение в своя профил в Инстаграм, за да опровергае категорично разпространените твърдения.

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В публичното пространство се появиха цитати от интервю на Балоянис за изданието „Real News“. В него футболистът е цитиран да дава огромно предимство на гръцкия гранд АЕК, като една от най-язвителните реплики гласи, че Левски няма „нито динамиката, нито качеството, нито европейския опит на АЕК“.

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Тези думи бързо предизвикаха вълна от реакции сред привържениците на „сините“ в социалните мрежи, които изразиха своето недоволство от проявеното неуважение. В отговор на разразилия се минискандал Константинос Балоянис използва личния си профил, за да изясни ситуацията. Той обяви, че никога не е давал подобно интервю и подчерта, че разпространяваните думи са или променени, или напълно измислени.

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"През последните няколко часа попаднах на публикации, в които се цитират твърдения, за които се твърди, че са направени от мен в интервю, което никога не съм давал. Тези твърдения или са били променени, или съдържат фрази, които никога не съм казвал. Искам да изясня едно нещо категорично: през цялата си футболна кариера, както и в личния си живот, винаги съм проявявал уважение към всеки отбор, всяко първенство и всеки футболист".

"Никога не бих подценил или проявил неуважение към когото и да било във футбола. Вярвам в съревнованието с уважение, професионализъм и почтеност и винаги ще заставам зад собствените си думи – не зад изявления, които са били изопачени, променени или извадени от контекста".

"Винаги е по-добре да не се публикуват или разпространяват неща, които не са истина.

Благодаря ви.

Константинос Балоянис“, написа бившият футболист на Ботев Пловдив.

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