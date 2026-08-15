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Челси продава Педро Нето, но не в Манчестър Сити

  • 15 авг 2026 | 13:51
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Челси продава Педро Нето, но не в Манчестър Сити

Крилото на Челси Педро Нето е постигнал договорка за личните си условия с Ал-Хилал, въпреки че интерес към него проявяваше и Манчестър Сити. Талантливият футболист е един от няколкото играчи на лондончани, чието име сериозно се свързва с напускане на клуба през настоящия трансферен прозорец.

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Нето беше може би един от най-добре представилите се футболисти на „сините“ през миналия сезон, но клубът вече доказа, че е склонен да продава при подходящи условия.

Към него имаше интерес от няколко клуба от Висшата лига, включително от Манчестър Сити, които търсят заместник на Савиньо, свързван с трансфер в Тотнъм.

Журналистът Саша Таволиери твърди, че Нето е „постигнал споразумение“ да се присъедини към близкоизточния Ал-Хилал. Челси е отворен за бърза сделка, стига да получи исканата сума от 60 милиона евро. Източникът твърди, че в саудитския клуб са убедени, че ще стигнат до споразумение със "сините".

Нето е в Челси от август 2024 година, а договорът му е до 30 юни 2031 г. През сезон 2025/26 играчът отбеляза 10 гола и направи 10 асистенции в 52 мача.

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