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Драма в Сити: Савиньо иска да си ходи, “гражданите” не го пускат

  • 14 авг 2026 | 06:18
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Драма в Сити: Савиньо иска да си ходи, “гражданите” не го пускат

Сагата около бъдещето на Савиньо навлиза в решителна фаза. 22-годишният бразилец е твърдо решен да напусне Манчестър Сити още това лято, но клубът се оказва неочаквано препятствие, въпреки че на масата има оферта за 100 млн. евро. Тотнъм под ръководството на Роберто Де Дзерби гради отбор, който ще има високи амбиции през идния сезон и завръщане в европейските клубни турнири. Така Савиньо се вписва идеално в картинката и “шпорите” са отправили солидно предложение, но от „Етихад“ все още не дават зелена светлина за осъществяването на сделката.

Савиньо иска трансфер
Савиньо иска трансфер

Основната причина за забавянето е позицията на новия мениджър на “гражданите” Енцо Мареска. Италианският специалист иска да задържи Савиньо в състава си, макар бразилецът да стартира с по-малки шансове за титулярно място спрямо конкурентите по фланговете Семеньо и Доку. Желанието на Савиньо да потърси ново предизвикателство се сблъсква с твърдата позиция на клуба, който не е склонен на лесни преговори.

Според „Globo Esporte“ трансферът все още не е изключен, но предстоят дълги и напрегнати разговори. Манчестър Сити показва характер и не е готов да се раздели лесно с един от талантливите си футболисти. Напрежението около трансфера се покачи допълнително, след като Савиньо не взе участие в тренировката на отбора. Официалната версия на клуба е, че крилото е болно, но мнозина виждат в това тактически ход на фона на горещата фаза на преговорите.

Случайността на неговото „неразположение“ предизвиква спекулации, а междувременно отборът се готви за важен сблъсък. Още тази неделя Манчестър Сити се изправя срещу Арсенал в мач за Къмюнити Шийлд, а участието на Савиньо в него е поставено под огромна въпросителна.

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