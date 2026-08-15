Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Бърнли взе под наем млад казахстанец от Челси

Бърнли взе под наем млад казахстанец от Челси

  • 15 авг 2026 | 07:58
  • 1434
  • 0
Бърнли взе под наем млад казахстанец от Челси

Бърнли обяви привличането на 18-годишния казахстански нападател Дастан Сатпаев от Челси под наем до края на сезон 2026/2027.

Сатпаев пристигна това лято в лондонския клуб от съперника на Левски в Шампионската лига Кайрат, но изглежда, че първоначално ще трупа опит на “Търф Мор” в Чемпиъншип и ще чака своя момент да пробие при двукратните европейски клубни шампиони. Все пак той успя да вкуси от атмосферата на лондонския гранд, след като бе част от турнето на тима под ръководството на Чаби Алонсо в Австралия и дори вкара почетен гол срещу Уестърн Сидни.

Сатпаев има и един мач за националния отбор на Казахстан в контрола срещу Кюрасао.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Вижте емоционалното сбогуване на Ромеро с Тотнъм

Вижте емоционалното сбогуване на Ромеро с Тотнъм

  • 15 авг 2026 | 03:54
  • 4478
  • 2
Ето всички отбори, които стигнаха плейофите на Лига Европа и какво направи ЦСКА със своето класиране там

Ето всички отбори, които стигнаха плейофите на Лига Европа и какво направи ЦСКА със своето класиране там

  • 15 авг 2026 | 00:58
  • 13668
  • 29
Швейцарец със злощастен червен картон на Мондиал 2026 пред трансфер в МЛС

Швейцарец със злощастен червен картон на Мондиал 2026 пред трансфер в МЛС

  • 14 авг 2026 | 23:58
  • 1942
  • 0
Лех разби Класвик и стана последният участник в плейофите

Лех разби Класвик и стана последният участник в плейофите

  • 14 авг 2026 | 23:47
  • 1560
  • 0
Легендата Чиро Имобиле окачи бутонките на стената

Легендата Чиро Имобиле окачи бутонките на стената

  • 14 авг 2026 | 23:06
  • 9443
  • 5
Митов изгледа от пейката равенство в първия си мач като собственост на Санкт Паули

Митов изгледа от пейката равенство в първия си мач като собственост на Санкт Паули

  • 14 авг 2026 | 22:57
  • 1476
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

  • 15 авг 2026 | 07:09
  • 4924
  • 10
ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

  • 14 авг 2026 | 23:09
  • 43697
  • 156
Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

  • 15 авг 2026 | 08:36
  • 3680
  • 16
Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

  • 14 авг 2026 | 20:25
  • 41176
  • 30
Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис

Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис

  • 14 авг 2026 | 22:15
  • 13989
  • 20
Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

  • 14 авг 2026 | 21:24
  • 23054
  • 54