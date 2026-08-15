Бърнли взе под наем млад казахстанец от Челси

Бърнли обяви привличането на 18-годишния казахстански нападател Дастан Сатпаев от Челси под наем до края на сезон 2026/2027.

Сатпаев пристигна това лято в лондонския клуб от съперника на Левски в Шампионската лига Кайрат, но изглежда, че първоначално ще трупа опит на “Търф Мор” в Чемпиъншип и ще чака своя момент да пробие при двукратните европейски клубни шампиони. Все пак той успя да вкуси от атмосферата на лондонския гранд, след като бе част от турнето на тима под ръководството на Чаби Алонсо в Австралия и дори вкара почетен гол срещу Уестърн Сидни.

Сатпаев има и един мач за националния отбор на Казахстан в контрола срещу Кюрасао.

We are delighted to announce that Kazakhstan international Dastan Satpayev has joined the Club on a season-long deal from Chelsea ✍️https://t.co/JGaACw7JLw pic.twitter.com/whV7ViRfbE — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 14, 2026

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