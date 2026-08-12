Ман Сити и Челси все още не могат да се разберат за португалско крило

Манчестър Сити и Челси все още не могат да постигнат значителен напредък в разговорите си относно евентуална сделка относно трансфера на Педро Нето, информира Фабрицио Романо. Новият мениджър на “гражданите” Енцо Мареска е голям почитател на футболиста, който бе привлечен на “Стамфорд Бридж” именно по негово време. Италианецът е настоял пред своите шефове да привлекат крилото на “Етихад”, но засега тези опити са неуспешни.

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От Сити са готови да заплатят около 50 милиона паунда за Нето, но от Челси искат повече. Двете страни държат на поставените условия и не желаят да отстъпват от поставените условия. Не е ясно и каква роля ще има португалското крило при новия наставник на лондончани Чаби Алонсо, тъй като испанецът предпочита схема с халф-бекове, която определено не е по вкуса на фланговия футболист.

В Манчестър Сити от години следват строга политика на трансферния пазар и рядко се изхвърлят със значителни харчове, какъвто бе този за Джак Грийлиш от над 100 милиона паунда преди няколко години. Те често са се оттегляли от евентуални сделки именно защото са преценявали, че исканата цена на даден футболист е твърде висока и не отразява реалностите.

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Снимки: Gettyimages