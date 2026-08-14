Майкъл Карик с ясно послание към ръководството на Манчестър Юнайтед за трансферния прозорец

Майкъл Карик изпрати ясен сигнал към ръководните фактори в Манчестър Юнайтед, като ги призова да „продължат да настояват“ за още трансфери това лято. До момента „червените дяволи“ подсилиха халфовата си линия с привличането на Юри Тилеманс от Астън Вила и Андрей Сантос от Челси, а Карл Дарлоу пристигна със свободен трансфер от Лийдс, за да бъде резервен вратар. Въпреки това общите им разходи от 85 милиона паунда изостават значително от тези на техните съперници в Премиър лийг.

Измина цял месец, откакто Юнайтед обяви ново попълнение, а до края на трансферния прозорец на 1 септември остават само 19 дни. Първият мач на отбора за сезон 2026/27 е след девет дни, което накара Карик да изрази ясно позицията си.

„Мисля, че имаме доста добър баланс в състава, но бихме искали повече, трябва да продължим да настояваме за повече“, заяви той пред „Манчестър Ивнинг Нюз“.

Карик иска да привлече ляв бек, който да се конкурира с Люк Шоу, като основна цел е Люис Хол от Нюкасъл, както и още един централен полузащитник. След като пое отбора като временен мениджър през януари на мястото на Рубен Аморим, съставът му трябваше да се състезава само във Висшата лига. Карик обаче е наясно, че предстоящата кампания ще бъде много по-взискателна със завръщането на Юнайтед в Шампионската лига и участието в останалите купи.

Това лято станахме свидетели на огромни трансферни суми, като Морган Роджърс, Елиът Андерсън и Сандро Тонали преминаха в други отбори за 100 милиона паунда или повече. Забележително е, че рекордният трансфер на Юнайтед остава този на Пол Погба от Ювентус за 89 милиона паунда през 2016 г.

Запитан дали Юнайтед може да се наложи да счупи този рекорд това лято, Карик отговори: „Донякъде зависи от позицията, от това с какво разполагаш и от каква динамика се нуждаеш в определени моменти. Понякога се налага, ако става въпрос за правилния играч.

Отново, не става въпрос само за парите, те не ти дават гаранции. Трябва да е правилният играч и да е по-добър от това, с което разполагаме. Това е нещо, към което с времето трябва да се стремим – да подобряваме състава постоянно по различни начини“, добави той.

Карик е изключително доволен от влиянието, което Сантос оказва, след като се присъедини от Челси за 50 милиона паунда. Мениджърът подчерта, че комуникацията с футболния директор Джейсън Уилкокс и главния изпълнителен директор Омар Берада остава добра.

„В постоянна комуникация сме относно това каква работа трябва да свършим и къде искаме да се подобрим. Ясни сме в посланията си, че трябва да продължим да настояваме и има определени неща, които искаме да опитаме да направим, но трябва и да са правилните.“

🚨 Michael Carrick on signings: “We’ve got a pretty good balance in all when you lay the squad out, but of course we would like MORE…”.



“We would like more, we need to keep pushing for more”, told Sky Sports.



“There's one or two areas where we'd like to improve”. pic.twitter.com/2fzC5q2E1B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

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