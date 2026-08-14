Играчи на Макаби за малко не се ступаха в последната минута на инфарктния реванш с ЦСКА (видео)

Сериозна драма се разигра в заключителните секунди на срещата реванш между ЦСКА и Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на ЛЕ.

Реферът даде четириминутно продължение на двубоя. В третата от него Сайед Абу Фарки падна в наказателното поле на “червените” при съприкосновение с Лапоухов и остана да лежи на терена, а заради действията му съдията спря двубоя.

Тогава Макаби водеше с 3:1 и се нуждаеше от още един гол, за да вкара сблъсъка в продължение, тъй като седмица по-рано ЦСКА бе спечелил с 3:0 първия двубой в Батуми.

Постъпката на Фарки изнерви съотборника му Асанте. Един от най-дейните в редиците на гостите направи спринт към своя легнал колега и започна да го дърпа за фланелката, карайки го моментално да се изправи. Фарки не му остана длъжен, отправи му остра реплика и продължи да лежи. Асанте го перна, а след това се отдръпна, но после отново се обърна и му каза още няколко неща на висок тон.

В крайна сметка Фарки скочи на крака, но съдията му посочи, че трябва да напусне игрището. Състезателят на Макаби взе на спринт разстоянието до централната линия, но по новите правила той трябваше да остане минимум минута извън терена, което се и случи, а отборът му продължи с 10 човека.

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