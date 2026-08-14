Мареска: Трансферният прозорец е отворен, така че всичко може да се случи, “Къмюнити Шийлд” не е приятелски мач

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска говори преди неделния сблъсък с Арсенал за “Къмюнити Шийлд”. Италианецът заяви, че е мотивиран да спечели този трофей, но по-интересните въпроси, на които трябваше да отговаря, бяха свързани с евентуалните трансфери, изходящи и входящи, на Родри, Енцо Фернандес и Тижани Райндерс. Ето какво каза Мареска:
"За мен това е трофей. Когато си на финал и играеш за трофей, това не е приятелски мач, а такъв, който трябва да спечелиш. Искаме да направим всичко възможно, да спечелим първия трофей. Арсенал винаги са в битката. Те са фантастичен отбор, който е добре ръководен от Микел Артета, а през миналия сезон станаха и шампиони. Но ние сме Сити и искаме да скъсим разликата", заяви Мареска по повод сблъсъка на "Принсипалити Стейдиъм".
Италианецът коментира готвените трансфери, като акцентът е потенциалната раздяла с Родри, който е желан от Барселона, и евентуалното привличане на Енцо Фернандес.
"Трансферният прозорец е отворен, така че можем да купуваме и продаваме играчи. Всичко може да се случи. Тъкмо видях Родри и го прегърнах сърдечно. Изглежда добре. Ще видим както ще се случи.
Със сигурност има неща, които трябва да направим. Колко? Не знам. Може да е един, може да са двама (б.ред. - новите играчи, които ще дойдат до затварянето на прозореца). Зависи и от това дали ще има играчи, които ще си тръгнат. Сега обаче се опитвам да се съсредоточа върху този финал. Фокусът е върху това да се подготвим добре и да го спечелим".
Запитан конкретно за Енцо Фернандес, Мареска отговори: “Трябва да ви дам същия отговор от първия ден. И винаги ще бъде така. Това е играч на друг клуб и не мисля, че е правилно да се говори за футболисти на други клубове".
След това италианецът бе запитан и за ултиматума, поставен от Челси на кандидатите за аржентинския халф. Според изискването на лондончани офертите трябва да бъдат изпратени до края на днешния работен ден и да са за минимум 120 милиона паунда. Мреска отговори лаконично, като заяви, че не очаква клубът да направи нещо днес.
Мареска коментира и ситуацията на Тижани Райндерс, който според информациите е пред трансфер в Ал-Кадисия.
“Всички работят ежедневно и в края на седмицата всички искат да играят. Когато не играят, им е трудно да разберат причините. Мога да разбера, че след някой сезон има футболисти, които биха искали да играят малко повече. Това е нормално. Когато клубът, играчът, мениджърът, всички мислят по един и същи начин, че вероятно най-доброто решение за някои играчи е да си тръгнат. Той все още официално не е приключил с нас, ще видим през следващите часове. По начина, по който играеше в предсезонните мачове, бях доста доволен от представянето му като цяло".
Мареска добави, че всички в състава са добре, с изключение на Савиньо, който е бил болен.
"Ерлинг е добре. Имаше нещо малко, което усещаше зад петата. Но е добре. Всички са здрави, но знаем, че някои от тях се завърнаха преди два дни. Савиньо не тренира, защото е малко болен. Ще видим как е днес на следобедната тренировка. Тогава ще решим".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google