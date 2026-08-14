Мареска: Трансферният прозорец е отворен, така че всичко може да се случи, “Къмюнити Шийлд” не е приятелски мач

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска говори преди неделния сблъсък с Арсенал за “Къмюнити Шийлд”. Италианецът заяви, че е мотивиран да спечели този трофей, но по-интересните въпроси, на които трябваше да отговаря, бяха свързани с евентуалните трансфери, изходящи и входящи, на Родри, Енцо Фернандес и Тижани Райндерс. Ето какво каза Мареска:

"За мен това е трофей. Когато си на финал и играеш за трофей, това не е приятелски мач, а такъв, който трябва да спечелиш. Искаме да направим всичко възможно, да спечелим първия трофей. Арсенал винаги са в битката. Те са фантастичен отбор, който е добре ръководен от Микел Артета, а през миналия сезон станаха и шампиони. Но ние сме Сити и искаме да скъсим разликата", заяви Мареска по повод сблъсъка на "Принсипалити Стейдиъм".

Италианецът коментира готвените трансфери, като акцентът е потенциалната раздяла с Родри, който е желан от Барселона, и евентуалното привличане на Енцо Фернандес.

"I just saw Rodri now in the building I gave him a big hug"



Enzo Maresca comments on Rodri's future at Manchester City 💬 pic.twitter.com/BHp2C4EqxC — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2026

"Трансферният прозорец е отворен, така че можем да купуваме и продаваме играчи. Всичко може да се случи. Тъкмо видях Родри и го прегърнах сърдечно. Изглежда добре. Ще видим както ще се случи.

Със сигурност има неща, които трябва да направим. Колко? Не знам. Може да е един, може да са двама (б.ред. - новите играчи, които ще дойдат до затварянето на прозореца). Зависи и от това дали ще има играчи, които ще си тръгнат. Сега обаче се опитвам да се съсредоточа върху този финал. Фокусът е върху това да се подготвим добре и да го спечелим".

Запитан конкретно за Енцо Фернандес, Мареска отговори: “Трябва да ви дам същия отговор от първия ден. И винаги ще бъде така. Това е играч на друг клуб и не мисля, че е правилно да се говори за футболисти на други клубове".

След това италианецът бе запитан и за ултиматума, поставен от Челси на кандидатите за аржентинския халф. Според изискването на лондончани офертите трябва да бъдат изпратени до края на днешния работен ден и да са за минимум 120 милиона паунда. Мреска отговори лаконично, като заяви, че не очаква клубът да направи нещо днес.

Maresca the rat smiling as he says doesn't think City do any business today.



Was asked about Chelsea deadline for Enzo, this man is lying through his teeth.



Always been a slimy individual. pic.twitter.com/QJcZMS1dMD — JnR (@CFCJnR) August 14, 2026

Мареска коментира и ситуацията на Тижани Райндерс, който според информациите е пред трансфер в Ал-Кадисия.

“Всички работят ежедневно и в края на седмицата всички искат да играят. Когато не играят, им е трудно да разберат причините. Мога да разбера, че след някой сезон има футболисти, които биха искали да играят малко повече. Това е нормално. Когато клубът, играчът, мениджърът, всички мислят по един и същи начин, че вероятно най-доброто решение за някои играчи е да си тръгнат. Той все още официално не е приключил с нас, ще видим през следващите часове. По начина, по който играеше в предсезонните мачове, бях доста доволен от представянето му като цяло".

Мареска добави, че всички в състава са добре, с изключение на Савиньо, който е бил болен.

"Ерлинг е добре. Имаше нещо малко, което усещаше зад петата. Но е добре. Всички са здрави, но знаем, че някои от тях се завърнаха преди два дни. Савиньо не тренира, защото е малко болен. Ще видим как е днес на следобедната тренировка. Тогава ще решим".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google