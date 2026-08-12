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Порто и Милан продължават преговорите за мексикански национал

  • 12 авг 2026 | 13:40
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Порто и Милан продължават преговорите за мексикански национал

Порто продължава да работи по привличането на мексиканския национал Сантиаго Хименес от Милан, а след съгласието на футболиста остава двата клуба да се договорят за формулата по осъществяването на трансфера, пише Milannews.it.

Порто се разбра със Сантиаго Хименес
Порто се разбра със Сантиаго Хименес

Хименес вече бе определен като сигурен напускащ през това лято. За разлика от миналата година, когато нападателят се бореше да остане в тима, сега той е дал одобрение за преминаване в портуталския тим, където старши треньорът Франческо Фариоли има желание да го привлече. Порто настоява за наем с опция за закупуване, определена на около 20 милиона евро, докато миланският гранд иска тя да е задържителна при определени условия.

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Снимки: Gettyimages

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