Локомотив (Пловдив) привлече атакуващ халф

Локомотив (Пловдив) официално обяви поредно ново попълнение. “Смърфовете” привличат в състава си Райън Янг Ляйтън, който се подвизава като атакуващ полузащитник и за последно е бил част от отбора на Рода (Керкраде).

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Ето какво пишат от Локо:

ПФК Локомотив Пловдив подписа договор с Райън Янг Ляйтън! Атакуващият полузащитник официално стана днес част от клуба с контракт за две години! Той е четвъртото ново попълнение на “черно-белите” за това лято.

Райън Ляйтън e роден на 18.09.2003 година в Ден Бош, Нидерландия, като има и китайски корени. Минал е през школите на Вилем II и Ден Бош. Има двубои и за първия отбор на Ден Бош, а за последно е бил част от състава на Рода (Керкраде).

ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Райън Ляйтън с екипа на „черно-белите“!

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