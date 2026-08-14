Локомотив (Пд) с важна информация за контузените играчи

Футболистите на Локомотив (Пловдив) Енцо Еспиноса и Мартин Русков продължават възстановяването, информираха от клуба.

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Те работят усилено с ясната цел да се завърнат на терена възможно най-скоро.

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Еспиноса вече направи важна крачка в процеса, като започна интензивни бегови упражнения на терен. Ако възстановяването му протича по план, около месец се очаква той да премине и към постепенни занимания с топка.

Мартин Русков все още се намира на по-ранен етап от възстановяването. На този етап той се подготвя по индивидуална програма във фитнеса, като все още е рано да започне с беговите упражнения. И двамата футболисти са пределно амбицирани да се върнат на терена възможно най-скоро.

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