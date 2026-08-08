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Бивша звезда на Локо (Пловдив) сложи край на футболната си кариера

  • 8 авг 2026 | 15:05
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Бившият футболист на Локомотив (Пловдив) Лукас Салинас сложи край на своята състезателна кариера, съобщи лично той в социалните мрежи. С „черно-белите“ бразилецът спечели Купата и Суперкупата на България през 2020 година, а освен това е и вицешампион за сезон 20/21.

Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)
Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)

Ето какво написаха от Локомотив:

Бившият футболист на Локомотив Лукас Салинас сложи край на своята състезателна кариера. Новината бе обявена лично от него в социалните мрежи.

С "черно-белите" той спечели Купата и Суперкупата на България през 2020 година, а освен това е и вицешампион за сезон 20/21.

Лукас, благодарим ти за всички емоции, красиви моменти и спомени, които остави с черно-бялата фланелка!

Желаем ти здраве, щастие и успехи по пътя напред!

Завинаги един от нас!

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