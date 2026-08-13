Крушарски: Японците са тук - сериозни хора са, а не като предишните

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски призна, че води разговори с японски инвеститори, които да се включат в управлението на клуба. Босът на “смърфовете” заяви, че намира бизнесмените за хора със сериозни намерения и е възможно да се стигне до разбирателство.

Японци пристигат за преговори с Локо (Пловдив) по покана на Крушарски

“Вярно е, че пристигнаха потенциални инвеститори. Сериозни хора са от Далечния Изток. Вече са тук и разговаряме. Не са като предишните, които, дойдоха, ядоха, пиха и си заминаха”, каза Крушарски пред Sportal.bg.

Представителите на азиатските компании ще присъстват на домакинския мач на Локомотив с Дунав в неделя.

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