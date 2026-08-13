Крушарски и японските инвеститори ще гледат ЦСКА - Макаби Тел-Авив

Христо Крушарски доведе на националния стадион "Васил Левски" потенциалните нови собственици на Локомотив Пловдив – японски инвеститори, които проявяват сериозен интерес към клуба.

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Представителите на японския бизнес са в България за разговори с Крушарски и запознаване с проекта около „Лаута“. Както вече стана ясно, самият Крушарски потвърди, че води преговори с инвеститори от Далечния изток и ги определи като „сериозни хора“.

Японците ще използват визитата си и за да се запознаят отблизо с българския футбол. Те ще гледат мача на ЦСКА с Макаби Тел-Авив.

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В следващите дни японската делегация ще посети и Локомотив Пловдив и клубната база.

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