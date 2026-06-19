Цветомир Манолов от Славия U17 спечели наградата за най-добро спасяване на месец май

Цветомир Манолов от отбора на Славия до 17 години спечели наградата на „Лигата на талантите“ за най-добро спасяване на месец май. Вратарят на столичани бе определен за победител от панела на предаването чрез гласуване.

Футболистът на „белите“ направи важно спасяване в домакинството срещу Левски от последния кръг с което допринесе за точката на Славия.

Славия уби надеждите на Левски за титла при 17-годишните

Какво сподели младият талант след спечеленото отличие можете да видите във видеото.

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