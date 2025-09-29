Национал и Славия не се победиха при 17-годишните

Отборите на Национал и Славия поделиха точките, след като завършиха при нулево равенство в среща от 7-мия кръг на Елитната група до 17 години. През първото полувреме чистите положения за гол липсваха, като най-доброто се откри за "белите", но удар от фал бе спасен от вратаря Николай Кръстев.

Втората част започна с добра ситуация за Национал, но изстрел по диагонала мина на сантиметри от гредата. Славия отговори с положение на Петър Благоев, който се измъкна от защитата, но ударът му отново бе спасен от Кръстев.

В заключителните минути на срещата отново стражът на домакините се намеси добре след удар от фал. По този начин двата тима не стигнаха до попадение и поделят точките.