  1. Sportal.bg
  2. Национал (София) U17
  Национал и Славия не се победиха при 17-годишните

Национал и Славия не се победиха при 17-годишните

  • 29 сеп 2025 | 17:27
Отборите на Национал и Славия поделиха точките, след като завършиха при нулево равенство в среща от 7-мия кръг на Елитната група до 17 години. През първото полувреме чистите положения за гол липсваха, като най-доброто се откри за "белите", но удар от фал бе спасен от вратаря Николай Кръстев. 

Втората част започна с добра ситуация за Национал, но изстрел по диагонала мина на сантиметри от гредата. Славия отговори с положение на Петър Благоев, който се измъкна от защитата, но ударът му отново бе спасен от Кръстев.

В заключителните минути на срещата отново стражът на домакините се намеси добре след удар от фал. По този начин двата тима не стигнаха до попадение и поделят точките.

