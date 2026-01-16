Популярни
Талант на Славия подписа с Валенсия

  • 16 яну 2026 | 15:33
  • 1201
  • 0

Един от най-големите талантите на Славия и на българския футбол Петър Благоев подписа професионален договор за 3 години с отбора на Валенсия.

Sportal.bg научи, че 16-годишният нападател е бил желан от няколко испански отбора, но се е спрял именно на предложението на „прилепите“, които следят неговото развитие от няколко месеца. Благоев, който е и национал на България в своята възраст дори вече е тренирал с отбора и ще играе юношите Б на тима от Испания.

Пред нашата медия талантът изказа своята признателност към Славия и благодари на отбора за доброто отношение и тренировъчния процес през всички тези години.

