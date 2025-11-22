Септември (U17) 4:0 Славия (U17) - гледайте на живо!

Отборите на Септември и Славия играят при резултат 4:0 в двубой от 13-ия кръг на Елитната група до 17 години. Мачът е предаван на живо в Sportal.bg.

Двата тима започнаха активно срещата, но с течение на времето домакините взеха инициативата и търсеха повече попадението. То дойде в 35-ата минута, когато Александър Маринов реализира хубав гол. След центриране от корнер той засече директно от въздуха топката и я прати в скобата на вратата на Славия - 1:0.

Само 7 минути по-късно резултатът беше удвоен. Андрей Грозданов пое отляво, успя да се справи с няколко бранители на “белите” и да навлезе към вътрешността на игрището. Последва удар от границата на наказателното поле, при който вратарят на Славия Александър Дончов не успя да се намеси добре и топката попадна във вратата на гостите за втори път.

Второто полувреме започна по същия начин, по който завърши и първото - с натиск на Септември. В 63-ата минута домакините успяха да вкарат трето попадение. Александър Маринов проби отдясно, навлезе към наказателното поле и с хубав удар прониза вратата на “белите” за 3:0.

В 75-ата минута резултатът стана 4:0. Йоан Андреев напредна с топка в крака и от дъгата на пеналтерията отправи мощен шут, който разпечата вратата на Дончов.

Септември (U17) 3:0 Славия (U17)



1:0 Александър Маринов (35)

2:0 Андрей Грозданов (42)

3:0 Александър Маринов (63)



Стартови състави:

Септември: 21. Кристиан Славчев, 15. Виктор Георгиев, 19. Виктор Иванов, 13. Димитър Кънев, 11. Теодор Танациев, 23. Александър Вутов, 25. Борис Стоянов, 10. Виктор Добрев, 7. Александър Маринов, 26. Йоан Андреев, 9. Андрей Грозданов;

Славия: 1. Александър Дончов, 18. Павел Нешев, 4. Светослав Иванов, 3. Кристиан Биберов, 5. Теодор Господинов, 10. Михаил Тенев, 8. Мартин Петков, 7. Александър Димитров, 11. Деан Йорданов, 20. Костадин Ангелов, 9. Петър Благоев.