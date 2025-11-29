Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Славия U17
  3. Славия нанесе първа загуба на Лудогорец в Елитната до 17 години

Славия нанесе първа загуба на Лудогорец в Елитната до 17 години

  • 29 ное 2025 | 14:49
  • 625
  • 0
Славия нанесе първа загуба на Лудогорец в Елитната до 17 години

Славия победи Лудогорец с 2:1 в среща от 14-ия кръг на Елитната група до 17 години. Точни за белите бяха Светослав Иванов и Петър Благоев, докато за разградчани се разписа Тимур Мустафа.

Двубоят започна равностойно, като домакините стигнаха до попадение в 20-та минута. Светослав Иванов засече с глава центриране от свободен удар и даде аванс на Славия. Две минути по-късно Деан Йорданов можеше да удвои резултата, но удара му с глава мина покрай гредата. Лудогорец започна силно второто полувреме и 47-та стигна до изравняване. Тимур Мустафа се разписа с глава, след добро центриране от фаул. Гостите търсиха пълния обрат, но в 67-та минута бяха попарени от Петър Благоев, който засече страхотен пас и направи 2:1.

До края на срещата на терена имаше много нерви, а повече голове не паднаха.Така Славия нанесе първа загуба на Лудогорец след 12 поредни победи.

